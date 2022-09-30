Уверенно вышел в финал Гран-при ONE. Украинский чемпион по кикбоксингу за минуту нокаутировал бразильца — видео

30 сентября, 14:55
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Крыкля владеет поясом ONE Championship в полутяжелом весе (Фото:Роман Крыкля via Instagram)

Крыкля владеет поясом ONE Championship в полутяжелом весе (Фото:Роман Крыкля via Instagram)

Украинский кикбоксер Роман Крыкля победил нокаутом бразильца Гуто Иносенте и вышел в финал Гран-при ONE Championship в тяжелом дивизионе.

С соперником 30-летний уроженец Харьковской области расправился за минуту.

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Сначала Роман отправил бразильца в нокдаун, после чего пошел его добивать. Рефери, видя плачевное состояние Иносенте, остановил бой.

Видео дня

https://twitter.com/ONEChampionship/status/1575500290307985414

За этот нокаут Крыкля получил бонус от промоушена в размере 50 тыс. долларов.

В финале Гран-при украинец встретится с представителем Ирана Ираджем Азизпуром, который в своем полуфинале победил другого бразильца — Бруно Чавеса.

Крыкля владеет поясом ONE Championship в полутяжелом весе. За карьеру он провел 54 поединка, одержал 47 побед и потерпел семь поражений.

Сообщалось, что украинский боец MMA Богдан Гнидко нокаутировал соперника за 5 секунд и установил невероятный рекорд.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Видео Кикбоксинг Нокаут

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