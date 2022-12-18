Украинец финишировал предпоследним в масс-старте на Кубке мира по биатлону в Анси 18 декабря, 14:09 Украину в гонке представлял Артем Прима (Фото:biathlon.com.ua)

Сегодня, 18 декабря, во французском Анси в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону прошел мужской масс-старт.

Украину в гонке представлял только один биатлонист – Артем Прима.

Украинец сделал 6 промахов и финишировал на предпоследнем, 29-м месте.



Весь пьедестал заняли биатлонисты из Норвегии. Победу одержал Йоханнес Дале, серебро завоевал Стурла Легрейд, а третьим финишировал Йоханнес-Тингнес Бьо.

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Результаты гонки:

Фото: biathlon.com.ua

Ранее Артем Прима финишировал в топ-20 спринтерской гонки на Кубке мира по биатлону в Анси.