Украинец финишировал предпоследним в масс-старте на Кубке мира по биатлону в Анси

18 декабря, 14:09
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Украину в гонке представлял Артем Прима (Фото:biathlon.com.ua)

Украину в гонке представлял Артем Прима (Фото:biathlon.com.ua)

Сегодня, 18 декабря, во французском Анси в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону прошел мужской масс-старт.

Украину в гонке представлял только один биатлонист – Артем Прима.

Украинец сделал 6 промахов и финишировал на предпоследнем, 29-м месте.

Весь пьедестал заняли биатлонисты из Норвегии. Победу одержал Йоханнес Дале, серебро завоевал Стурла Легрейд, а третьим финишировал Йоханнес-Тингнес Бьо.

Видео дня

Результаты гонки:

biathlon.com.ua
Фото: biathlon.com.ua

Ранее Артем Прима финишировал в топ-20 спринтерской гонки на Кубке мира по биатлону в Анси.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Биатлон

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