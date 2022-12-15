Украинец финишировал в топ-20 спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Анси
Прима был лучшим среди украинцев (Фото:biathlon.com.ua)
Украинец Артем Прима финишировал в топ-20 спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону во французском Анси.
35-летний уроженец Чернигова на финише показал 18-й результат. Оба огневых рубежа Артем прошел без промахов.
Заработать очки в гонке удалось еще одному украинцу — Антону Дудченко. Он стал 28-м.
Богдан Цымбал и Виталий Мандзин оказались вне очковой зоны. Первый закончил гонку на 44-м месте, а второй — на 78-м.
Победителем стал норвежец Йоханнес Бе. Второе место занял его соотечественник Стурла Холм Легрейд, третье — немец Бенедикт Долль.
Результаты гонки:
Сообщалось, что Йоханнес Бе также победил в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.