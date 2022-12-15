Украинец финишировал в топ-20 спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Анси 15 декабря, 17:00 Прима был лучшим среди украинцев (Фото:biathlon.com.ua)

Украинец Артем Прима финишировал в топ-20 спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону во французском Анси.



35-летний уроженец Чернигова на финише показал 18-й результат. Оба огневых рубежа Артем прошел без промахов.

Заработать очки в гонке удалось еще одному украинцу — Антону Дудченко. Он стал 28-м.

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Богдан Цымбал и Виталий Мандзин оказались вне очковой зоны. Первый закончил гонку на 44-м месте, а второй — на 78-м.

Победителем стал норвежец Йоханнес Бе. Второе место занял его соотечественник Стурла Холм Легрейд, третье — немец Бенедикт Долль.

Результаты гонки:

Фото: biathlon.com.ua

Сообщалось, что Йоханнес Бе также победил в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.