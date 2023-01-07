Кубок мира по биатлону. Украинцы провалили мужскую спринтерскую гонку в Поклюке 7 января, 18:29 Украину представляли Артем Тищенко (на фото) и Богдан Цымбал (Фото:Biathlon.com.ua)

В словенской Поклюке в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону состоялась мужская спринтерская гонка.

Украину в гонке представляли Артем Тищенко и Богдан Цымабл. Оба биатлониста показали неутешительные результаты: Тищенко стал 42-м, а Цимбал — 57-м.

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Победителем стал норвежец Йоханнс Бьо, вторым финишировал швед Мартин Понсилуома, а тройку лидеров замкнул француз Фабьен Клод.

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Результаты гонки:

Фото: biathlon.com.ua

Ранее в Поклюке состоялась женская спринтерская гонка, где лучшая среди украинок Юлия Джима финишировала на 35-м месте.