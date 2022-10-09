Будто кадры из кино. Боец MMA нокаутировал соперника ударом ногой с разворота — видео 9 октября, 22:57 Куинн одержал пятую победу в смешанных единоборствах (Фото:Скриншот видео)

Классный нокаут увидели зрители в бою между английским бойцом смешанных единоборств Джимми Куинном и его соотечественником Кашааном Кханом.

Поединок состоялся накануне на турнире Cage Warriors Academy South East 29 в Колчестере (Великобритания).

Куинн смог отправить соперника в глухой нокаут ударом, которые зачастую можно увидеть в кино. Джимми попал Кхану ногой в голову после разворота на 180 градусов.

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Куинн одержал пятую победу в смешанных единоборствах. В его пассиве одно поражение.

Кхан проиграл в третий раз за карьеру. На счету Кашаана также шесть выигрышных боев.

Сообщалось, что легенду российского MMA Александра Емельяненко отправили в нокаут за 13 секунд.