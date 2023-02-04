Кулеба призвал МОК не скрывать российские зверства «под белым флагом»
Олимпийские игры должны пройти в Париже (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился в Международный олимпийский комитет из-за возможности участия в Олимпиаде РФ и Беларуси.
Он напомнил, что за год Россия убила 231 украинского спортсмена и тренера.
"С прошлого года россияне убили 231 украинского спортсмена и тренера, 15 ранили, 28 задержали, 4 считаются пропавшими без вести. Эта геноцидная война, начатая Путиным, но проводят ее обычные россияне. МОК должен прекратить попытки скрыть российские преступления под белыми флагами", - заявил Кулеба.
Ранее в МОК заявили, что готовы допустить российских и белорусских спортсменов к соревнованиям при определенных условиях, в частности, если они будут выступать под нейтральным флагом.
27 января президент МОК Томас Бах заявил, что хочет «объединить всех спортсменов со всего мира», в том числе российских, на следующих Олимпийских играх, пишет Der Spiegel. По его словам, исключать спортсменов из соревнований «на основании их паспорта не соответствует ценностям и миссии Олимпийской хартии».
Министр молодежи и спорта Украины, президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт не исключил, что Украина будет бойкотировать Олимпиаду, если к ней допустят российских и белорусских спортсменов.