Сбор продолжается. В Киеве прошел экстремальный триатлон KYIVMAN для помощи Медроте ВСУ 13 сентября, 15:02 В командном зачете победила команда Бавовна (Фото:KYIVMAN)

В Киеве прошел KYIVMAN — экстремальный триатлон, в котором спортсмены преодолевают сверхсложную дистанцию — плавание 8 км, велосипед 350 км, бег 52 км.

Соревнования имеют благотворительную цель – собрать средства на портативные УЗИ аппараты для медицинской роты подразделения Вооруженных сил Украины.

Соревнования по экстремальному триатлону длились два дня, 3 и 4 сентября. 33 участника преодолели общее расстояние в 410 км посредством плавания, велозаезда и беговой дистанции, превышающей марафонскую.

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Победителем KYIVMAN в личном зачете стал триатлет Вадим Коваленко с общим временем 16:24:38. Спортсмен приехал на соревнование из Харькова специально для участия в KYIVMAN.

Фото: KYIVMAN

В командном зачете победила команда с красноречивым названием "Бавовна", среди участников которого Михаил Перепелица, Томаш Фиала, Евгений Смирнов, Дмитрий Мельников.

Среди участников были и четверо украинцев, отобравшихся на мировой чемпионат по триатлону на Гавайях.

Кроме спортивных рекордов соревнования имели целью сбор в 410 000 грн для фонда "Спанбонд" - такая сумма необходима для закупки 2 портативных УЗИ (C3 HD3 Multipurpose Scanner) аппаратов для медицинской роты подразделения Вооруженных Cил.

Все стартовые взносы были направлены на этот сбор, так что организаторам удалось собрать 200 000 грн, сбор продолжается. Присоединиться может каждый по реквизитам фонда: UA043052990000026004016807962

"В этом году KYIVMAN стал особенным, – говорит Даниил Сапунов, участник Олимпийских игр и соучредитель KYIVMAN, – это не просто ультратриатлон, но и возможность аккумулировать необходимые средства для тех, кому они сейчас очень необходимы – медроте ВСУ.

Украинские спортсмены привыкли прославлять наше государство на международных соревнованиях, мы будем помогать ему и сейчас, в самое сложное время для нашей страны".

Награды участникам KYIVMAN вручал певец и поклонник спорта Святослав Вакарчук.

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