Бойкот в пляжном футболе. Сборная Латвии отказалась играть с Беларусью

26 июля, 14:46
Поделиться:
Латвия объявила бойкот сборной Беларуси (Фото: instagram.com/beachsoccerlatvia)

Латвия объявила бойкот сборной Беларуси (Фото: instagram.com/beachsoccerlatvia)

В пятницу, 25 июля, в Италии не состоялся матч второго этапа Евролиги, в котором сборная Беларуси по пляжному футболу должна была встретиться с командой Латвии.

Впрочем, латвийцы не вышли на игру. Ранее местная федерация объявила о бойкоте белорусам.

Читайте также:
Украинская чемпионка отказалась делать фото с россиянином на церемонии награждения ЧМ-2025 по фехтованию — видео

Пресс-служба АБФФ пишет, что по регламенту соревнования латвийской команде будет засчитано техническое поражение (0:3).

Реклама

Отметим, что в группе В играли Беларусь, Швейцария, Молдова и Латвия. Белорусы завершили турнир с 3 победами в 3 матчах.

Ранее мы писали, что украинец стал чемпионом Европы по современному пятиборью.

Редактор: Александр Волочан

Теги:   Спорт Пляжный футбол сборная Латвии Беларусь

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies