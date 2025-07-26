Бойкот в пляжном футболе. Сборная Латвии отказалась играть с Беларусью

В пятницу, 25 июля, в Италии не состоялся матч второго этапа Евролиги, в котором сборная Беларуси по пляжному футболу должна была встретиться с командой Латвии.

Впрочем, латвийцы не вышли на игру. Ранее местная федерация объявила о бойкоте белорусам.

Пресс-служба АБФФ пишет, что по регламенту соревнования латвийской команде будет засчитано техническое поражение (0:3).

Реклама

Отметим, что в группе В играли Беларусь, Швейцария, Молдова и Латвия. Белорусы завершили турнир с 3 победами в 3 матчах.

Ранее мы писали, что украинец стал чемпионом Европы по современному пятиборью.