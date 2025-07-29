Легенда альпинизма Месснер рассказал, есть ли шанс спасти биатлонистку Дальмайер, с которой произошел несчастный случай в горах Пакистана

Итальянский легендарный альпинист Рейнгольд Месснер, покоривший все 14 восьмитысячников Земли, прокомментировал инцидент с бывшей немецкой биатлонисткой Лаурой Дальмайер, которая попала под камнепад в горах Каракорум (Пакистан).

По словам Месснера, есть реальные шансы, что Дальмайер смогут спасти, сообщает FOCUS online со ссылкой на RTL/ntv.

«Я связался с другом, который сейчас в Пакистане. Кажется, что вертолет готов к полету, и спасение на такой высоте возможно. Также уже едет очень опытный скалолаз из Хуше, чтобы помочь.

Все сведения поступают в основном от местных альпинистов или туристов, которые были на месте.

Точную информацию будем иметь только тогда, когда спасатели доберутся до пострадавших. Однако известие о том, что лучший скалолаз региона уже отправился на помощь, вселяет надежду", — рассказал Месснер.

Сейчас координацией спасательных работ занимается известный скалолаз Томас Хубер, который уже вывел из опасности напарницу Дальмайер. Спасти Лауру планируют с применением вертолетной эвакуации, однако из-за наступления темноты операцию могут отложить до утра.

Лаура Дальмайер попала под камнепад во время восхождения в горах Каракорум в Пакистане в понедельник, 28 июля. После инцидента с Дальмайер пропала связь, а ее состояние остается неизвестным.

Из-за удаленности района спасатели смогли добраться до места происшествия только утром во вторник. При осмотре с вертолета признаков жизни в Дальмайер замечено не было.

По информации команды спортсменки, она получила по меньшей мере тяжелые травмы.

Ранее сообщалось, что 18-летняя французская горнолыжница погибла на тренировке.