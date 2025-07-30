Кто такая Лаура Дальмайер, погибшая в горах Пакистана: после золота Олимпиады бросила спорт, написала книгу о природе и спасала людей

Легендарная немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер погибла в результате камнепада , во время восхождения на одну из вершин в Пакистане.

«Если кто-то подымается высоко в горы, он должен знать, что назад может не вернуться», — говорила Дальмайер. Теперь случилось то, о чем она всегда предупреждала. Лаура не вернулась…

Хроника трагедии

31-летняя Дальмайер вместе своей напарницей Мариной Краусс совершали восхождение на пик Лайла (6094 м), расположенный в горной системе Каракорум (Пакистан).

Около полудня 28 июля по местному времени, когда альпинистки находились на высоте 5700 метров, на них обрушился камнепад. Краусс удалось выбраться и вызвать спасателей. Дальмайер пропала.

Однако из-за удаленности района и неблагоприятных погодных условий вертолет со спасателями прилетел на место трагедии только утром 29 июля. Во время облета территории было отмечено место, где находилась спортсменка. Визуально признаков жизни спасатели не обнаружили.

Вечером 29 июля представитель властей Пакистана объявил, что поисковые работы приостановлены в связи с наступлением темного времени суток.

Утром 30 июля поиски продолжились. Из-за плохой погоды вертолеты не смогли поднять в воздух, а на поиски Лауры отправились четыре опытных альпиниста.

Днем 30 июля немецкие СМИ, со ссылкой на менеджмент спортсменки, сообщили о смерти Дальмайер…

Одна из последних фотографий Дальмайер / Фото: instagram.com/laura_dahlmeier/

Потеряла мотивацию в 25 лет

За короткий период Лаура добилась колоссальных успехов в биатлоне. Она выиграла 15 медалей чемпионата мира (7 золотых, 3 серебряных и 5 бронзовых). Стала победительницей Кубка мира. В 2017 году Лаура Дальмайер была признана спортсменкой года в Германии. А ее звездный час пробил на Играх-2018 в Пхенчхане, где Дальмайер выиграла две золотые и бронзовую медаль. После чего в 25 лет завершила карьеру. Лаура назвала причину: потеря мотивации.

Фото: REUTERS/Eric Gaillard

Смертельное увлечение

Лаура очень любила природу. Несколько лет назад она стала соавтором книги «Климатические изменения».

«Я много путешествую в горах. Когда я вижу, что ледники постепенно исчезают, воспринимаю это как тревожный знак. Можно делать много вещей в небольших масштабах. Например, можно ездить на велосипеде, а не на машине. Это то, что я хочу донести до детей», — говорила Дальмайер.

А новую мотивацию после биатлона Луара нашла в горах. Дальмайер была сертифицированным горным и лыжным гидом, действующим членом горноспасательной службы. И считалась опытной альпинисткой.

Осенью прошлого года Дальмайер установила мировой рекорд по времени восхождения на одну из вершин Гималаев — Амадаблам, высота которой составляет 6814 м. Спортсменка преодолела дистанцию за 12 часов 1 минуту и 11 секунд…

В 2022 году в горах погиб бывший бойфренд биатлонистки 29-летний Роберт Гразеггер. В Патагонии он попал под лавину. Лаура признавалась, что случившееся было для нее потрясением, но она справилась и продолжила заниматься альпинизмом. Она рассказывала, что и сама не раз оказывалась в критических ситуациях, но всегда выходила из них победительницей.

Увы, не в этот раз…