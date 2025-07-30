Биатлонистка Дальмайер смогла связаться с напарницей после камнепада в горах Пакистана — СМИ

30 июля, 13:48
Лаура Дальмайер (Фото: instagram.com/laura_dahlmeier)

Появились новые подробности об инциденте с бывшей немецкой биатлонисткой Лаурой Дальмайер, которая попала под камнепад во время восхождения в горах Каракорум в Пакистане.

Как сообщает Bild со ссылкой на пакистанский портал Dawn.com, после того как Дальмайер попала под камнепад на высоте около 5700 метров, ей удалось выйти на связь со своей напарницей — альпинисткой Мариной Краусс.

Краусс на тот момент находилась ниже по маршруту и физически не могла подняться к пострадавшей.

Напомним, Дальмайер и Краусс попали под камнепад в понедельник, 28 июля. Марина сумела выбраться из-под завала и вызвала команду спасателей. Поиски Дальмайер продолжаются второй день, но серьезным препятствием являются погодные условия.

Во время осмотра с вертолета во вторник признаков жизни замечено не было. По информации команды Дальмайер, она получила по меньшей мере тяжелые травмы.

31-летняя Лаура Дальмайер — двукратная олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира и победительница Кубка мира по биатлону в сезоне 2016/17. После завершения спортивной карьеры в 2019 году немка активно занимается горным туризмом и стала сертифицированным горным и лыжным гидом.

Ранее легенда альпинизма Месснер рассказал, есть ли шанс спасти биатлонистку Дальмайер.

Редактор: Орест Дыда

Теги:   Биатлон Альпинизм

