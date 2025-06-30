Звезда баскетбола Леброн Джеймс определился с командой, в которой продолжит карьеру — заработает 52,6 млн долларов за год
Леброн Джеймс (Фото: Gary A. Vasquez-Imagn Images)
Звездный баскетболист Леброн Джеймс решил остаться в Лейкерс.
Об этом рассказал агент Леброна Рич Пол, сообщает авторитетный инсайдер Шемс Чарания.
Джеймс мог стать свободным агентом этим летом, если бы отказался от опции продления контракта на сезон-2025/26. Он остался в Лейкерс и заработает за следующий год 52,6 миллиона долларов.
«Он знает, что Лейкерс строят команду на будущее. Но для него важно иметь реалистичный шанс выиграть все», — сказал Пол.
Леброн выступает за Лейкерс с 2018 года. В сезоне 2024/25 он сыграл в 70 матчах, в среднем набирая 24,4 очка, 7,8 подбора и 8,2 ассиста за игру.
