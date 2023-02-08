Леброн Джеймс стал самым результативным игроком НБА в истории, побив «вечный» рекорд — видео
Леброн Джеймс побил рекорд, державшийся с 1988 года (Фото:Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports)
Форвард Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс стал рекордсменом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по количеству набранных очков.
Об этом сообщает официальный сайт НБА.
В поединке Лейкерс Оклахома (130:133) Леброн набрал 38 очков и доказал свой показатель результативности до 38 390 очков за карьеру.
Таким образом, Леброн установил новый рекорд результативности Национальной баскетбольной ассоциации, обойдя Карима Абдул-Джаббара, который за свою карьеру набрал 38 387 очков.
После исторического броска матч приостановили для поздравлений баскетболиста.
Абдул-Джаббар, рекорд которого держался с 1988 года, присутствовал на поединке.
Видео исторического броска Леброна
Джеймс является четырехкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020).
Ранее сообщалось, что Леброн Джеймс стал самым оплачиваемым спортсменом мира.