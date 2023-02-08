Леброн Джеймс стал самым результативным игроком НБА в истории, побив «вечный» рекорд — видео 8 февраля, 16:45 Леброн Джеймс побил рекорд, державшийся с 1988 года (Фото:Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports)

Форвард Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс стал рекордсменом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по количеству набранных очков.

Об этом сообщает официальный сайт НБА.

В поединке Лейкерс Оклахома (130:133) Леброн набрал 38 очков и доказал свой показатель результативности до 38 390 очков за карьеру.

Таким образом, Леброн установил новый рекорд результативности Национальной баскетбольной ассоциации, обойдя Карима Абдул-Джаббара, который за свою карьеру набрал 38 387 очков.

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После исторического броска матч приостановили для поздравлений баскетболиста.

Абдул-Джаббар, рекорд которого держался с 1988 года, присутствовал на поединке.

Видео исторического броска Леброна

Джеймс является четырехкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020).

Ранее сообщалось, что Леброн Джеймс стал самым оплачиваемым спортсменом мира.