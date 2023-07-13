«Могу ли я играть, никого не обманывая?». Леброн Джеймс сделал важное заявление относительно своей дальнейшей карьеры 13 июля, 11:02 Следующий сезон станет для Леброна 21-м в карьере (Фото:REUTERS/Gary A. Vasquez)

Звездный баскетболист Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс заявил, что пока не собирается завершать карьеру.

Леброн признался, что на данный момент он полон сил, чтобы продолжить свои выступления в НБА, сообщает NBACentral.

«Меня не волнует, сколько очков я наберу, что я могу или не могу сделать на площадке. Главный вопрос: «Могу ли я играть, никого не обманывая?».

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Когда не смогу выкладываться на паркете на все сто процентов, тогда и закончу. К счастью для вас, ребята, этот день не сегодня", — сказал Леброн.

Следующий сезон станет для Леброна 21-м в карьере.

Ранее сообщалось, что Леброн Джеймс стал самым результативным игроком НБА в истории, побив «вечный» рекорд.