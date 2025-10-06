Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Тирил Экхофф, которая в Норвегии стала участницей нового сезона Танцы со звездами , впервые выступила на сцене популярного шоу.

35-летняя экс-биатлонистка в паре с профессиональным танцором Сантино Миренной танцевала медленный фокстрот под песню Good Luck Babe группы Chappell Roan.

Судьи оценили ее навыки на паркете в 21 балл — это средний балл, если сравнивать со всеми участниками.

Фото: instagram.com/tirileckhoff

Фото: instagram.com/tirileckhoff

После дебюта на танцевальной сцене Тирил призналась, что страшно волновалась перед выходом на паркет.

«Я очень нервничала. Это было просто ужасно», — цитирует Экхофф VG.

А потом в соцсетях выдающаяся норвежская спортсменка высказалась об участии в Танцах со звездами.

«Пережила премьеру, большое спасибо за все голоса и приятные сообщения. Мы работаем над новым танцем, который покажем на следующей неделе», — написала Тирил.

Фото: instagram.com/tirileckhoff

Отметим, что Экхофф начала карьеру в биатлоне в сезоне 2011/12. С тех пор норвежка провела 286 гонок на самом высоком уровне. В ее активе 50 побед (включая эстафеты) и 87 подиумов. По итогам сезона 2020/21 она стала победительницей Кубка мира, получила Большой Хрустальный глобус. Также Экогофф является 15-кратной медалисткой чемпионата мира, в частности выиграла 10 золотых медалей.

На Олимпийских играх она получила 8 медалей, из которых золотые — две в эстафете.

