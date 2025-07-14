Самый титулованный велогонщик в истории госпитализирован — ему нужна операция

14 июля, 13:34
Поделиться:
Эдди Меркс попал в больницу (Фото: BELGA)

Эдди Меркс попал в больницу (Фото: BELGA)

Легендарный бельгийский велогонщик Эдди Меркс попал в больницу.

Читайте также:
«Отличная работа, федерация»: Харлан эмоционально отреагировала на решение допустить нейтралов к ЧМ — фото

Как ообщает HLN, 80-летнего мужчину госпитализировали в больницу Антверпена.

Меркс нуждается в замене тазобедренного сустава. Ожидается, что он проведет в больнице 10 дней.

Реклама

Напомним, что в декабре прошлого года Эдди сломал бедро во время прогулки на велосипеде. После того ему установили титановый протез, однако он не прижился. Теперь бельгийцу понадобилось еще одно хирургическое вмешательство.

Читайте также:
Умер выдающийся легкоатлет, который вошел в историю Украины

Меркс является лучшим велогонщиком ХХ века по версии Международного союза велосипедистов (UCI). За свою карьеру он выиграл рекордные 11 Гран туров и трижды становился чемпионом мира в групповой гонке.

Ранее сообщалось, что двукратная олимпийская чемпионка травмировалась во время серфинга.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Велоспорт

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies