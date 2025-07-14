Как ообщает HLN, 80-летнего мужчину госпитализировали в больницу Антверпена.

Меркс нуждается в замене тазобедренного сустава. Ожидается, что он проведет в больнице 10 дней.

Напомним, что в декабре прошлого года Эдди сломал бедро во время прогулки на велосипеде. После того ему установили титановый протез, однако он не прижился. Теперь бельгийцу понадобилось еще одно хирургическое вмешательство.

Меркс является лучшим велогонщиком ХХ века по версии Международного союза велосипедистов (UCI). За свою карьеру он выиграл рекордные 11 Гран туров и трижды становился чемпионом мира в групповой гонке.

