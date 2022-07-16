«Преодолели семь блокпостов россиян». Украинский легкоатлет рассказал, как ему удалось выехать с оккупированной Херсонщины 16 июля, 18:46 Андрей Проценко провел месяц в оккупации (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigie)

Украинский прыгун в высоту Андрей Проценко рассказал, как ему удалось выехать с родной Херсонщины, когда туда вторглись российские войска.

В интервью Суспільне Спорт Проценко рассказал, что провел месяц в оккупации, после чего преодолел непростой путь на подконтрольную Украине территорию.

«Первая попытка выехать нам не удалась, поскольку на пути, по которому мы собирались это сделать, уже шли боевые действия. После этого мы с собранными чемоданами ждали появления нового маршрута. Когда таковой появился, мы вместе с другими попутчиками смогли уехать. Преодолев семь блокпостов россиян, мы достались контролируемой Украиной территории», — сказал Проценко.

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Следует отметить, что на чемпионате мира в американском Юджине Проценко впервые в карьере вышел в финал, который состоится 19 июля.

Ранее полузащитник итальянской Специи и сборной Украины Виктор Коваленко рассказал, что российские оккупанты на блокпосту убили его друга.



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