«Обижала и желала смерти». Украинская легкоатлетка опубликовала сообщения от российской спортсменки, поддерживающей войну против Украины 13 декабря, 18:00 Катерина Климюк призвала и дальше бойкотировать российских и белорусских спортсменов (Фото:Екатерина Климюк via Instagram)

Украинская легкоатлетка Екатерина Климюк рассказала, как российская спортсменка Маргарита Осна пожелала ей смерти и поддержала войну России против Украины.



Климюк рассказала, что опубликовала в своем аккаунте в Instagram «сторис» со ссылкой на сайт для идентификации мертвых русских солдат, чтобы их могли найти родственники, на что агрессивно отреагировала Осна.

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Она отправила Климюк в приват несколько сообщений с оскорблениями, пожеланием смерти и поддержкой войны против Украины.

Украинская спортсменка опубликовала переписку с россиянкой в Instagram.

«Она – лицо русского спортсмена. Я считаю, недопустимо допускать к международным соревнованиям людей — стремящихся убивать, не знающих основных ценностей и миссию спорта — мир. Призываю все спортивные организации и дальше бойкотировать российских и белорусских спортсменов. Потому что молчание против войны равняется ее поддержке», — написала Климюк.



Ранее Олимпийская чемпионка по фехтованию украинка Ольга Харлан рассказала, какие сообщения она получила из России после начала войны.