«Обижала и желала смерти». Украинская легкоатлетка опубликовала сообщения от российской спортсменки, поддерживающей войну против Украины
Катерина Климюк призвала и дальше бойкотировать российских и белорусских спортсменов (Фото:Екатерина Климюк via Instagram)
Украинская легкоатлетка Екатерина Климюк рассказала, как российская спортсменка Маргарита Осна пожелала ей смерти и поддержала войну России против Украины.
Климюк рассказала, что опубликовала в своем аккаунте в Instagram «сторис» со ссылкой на сайт для идентификации мертвых русских солдат, чтобы их могли найти родственники, на что агрессивно отреагировала Осна.
Она отправила Климюк в приват несколько сообщений с оскорблениями, пожеланием смерти и поддержкой войны против Украины.
Украинская спортсменка опубликовала переписку с россиянкой в Instagram.
«Она – лицо русского спортсмена. Я считаю, недопустимо допускать к международным соревнованиям людей — стремящихся убивать, не знающих основных ценностей и миссию спорта — мир. Призываю все спортивные организации и дальше бойкотировать российских и белорусских спортсменов. Потому что молчание против войны равняется ее поддержке», — написала Климюк.
Ранее Олимпийская чемпионка по фехтованию украинка Ольга Харлан рассказала, какие сообщения она получила из России после начала войны.