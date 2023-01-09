«Я кайфую от этого». Украинская легкоатлетка рассказала, как живет в условиях отключения света 9 января, 21:34 Виктория Ткачук (Фото:Виктория Ткачук via Instagram)

Серебряный призер чемпионата Европы-2022 украинская легкоатлетка Виктория Ткачук рассказала, как живет в условиях отключений света, в результате российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины.

В интервью YouTube-каналу ВДОМА Ткачук рассказала, что энергетический кризис его дисциплинировал, поскольку теперь до отключения света он пытается сделать много дел.

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«Я проснулась, у меня есть свет — о, мне нужно успеть все сделать до отключения. Потому что свет будет около четырех часов. Я живу в таком ритме, что некоторые люди мне говорят: «Вик, остановись, все нормально. Не торопись так, невозможно все сделать в один день», — сказала Ткачук.

Также спортсменка добавила, что для нее отсутствие света — возможность отвлечься и заниматься любимыми делами.

«Когда я сижу пять часов без света, я кайфую от этого: телефон не звонит, никакие сообщения не отвлекают… Сохранила себе на планшет какие-нибудь интервью или фильмы. Первый раз, когда отключили свет, я включила свой любимый фильм — это было идеальное первое отключение (смеется).

Я считаю, что лучше мы будем без света, чем будем под Россией или немного похожи на них. Даже если эта зима будет самой тяжелой — это в разы лучше, чем быить похожими на россиян и находиться под их властью", — рассказала Ткачук.

Ранее украинский олимпийский чемпион 2016 года по спортивной гимнастике Олег Верняев показал, как готовится к соревнованиям при отсутствии света.