Спортсменка сборной США убила водителя такси и украла его авто

Как сообщает сообщает Daily Mail, 27-летнюю толкательницу ядра обвиняют в убийстве 38-летнего водителя Uber Джереми Кэмпбелла.

Преступление якобы произошло 26 октября после того, как спортсменка вызвала такси к своей квартире в округе Эль-Пасо, штат Колорадо.

По данным полиции, Доусон была идентифицирована, как последний клиент Кэмпбелла. Она рассказала следователям, что заснула на заднем сиденье машины и проснулась от ужаса, увидев, что таксист попытался совершить сексуальное насилие над ней.

Девушка призналась в ударе ножом в шею мужчины из-за домогательств от него, но следователи установили, что она взяла нож из своей кухни, когда вызывала Uber.

После убийства Хейла оставила тело в поле. Затем она поехала на украденной машине обратно в свою квартиру.

Во время обыска квартиры Доусон, полиция нашла брелок ключей от машины жертвы и его кошелек. Об этом сообщает СBSnews.com.

Спортсменку арестовали, сейчас она находится в тюрьме округа Эль-Пасо без права внесения залога. Ее обвиняют в убийстве первой степени, ограблении при отягчающих обстоятельствах, краже транспортных средств второй степени и фальсификации вещественных доказательств.

Доусон серьезно занималась легкой атлетикой в колледже. В июне 2024 года она соревновалась в квалификации чемпионата США, для того, чтобы попасть на Олимпиаду в Париже.

