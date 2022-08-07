«Мой мозг вышел из строя. Это была истерика». Украинская легкоатлетка извинилась за поведение во время соревнований — фото 7 августа, 13:12 Левченко плакала до, во время и после соревнований (Фото:REUTERS/Andrew Boyers)

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко извинилась за свое поведение во время выступления на этапе Бриллиантовой лиги в польской Силезии.



На соревнованиях в прыжках в высоту 24-летняя уроженка Донецкой области показала наихудший результат среди украинок, став девятой.

Позже Юлия опубликовала в сторис Instagram пост, в котором объяснила свое неудачное выступление.

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«Все, что накопилось за этот долгий период, вышло из меня вчера. Я плакала до, во время и после соревнований. Кажется, это была истерика.

Мой мозг просто вышел из строя. Я хочу извиниться за это", — написала Левченко.

Фото: Юлия Левченко via Instagram

Ранее украинские прыгуньи в высоту заняли весь пьедестал на этапе Бриллиантовой лиги по легкой атлетике в Париже.

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