«Сегодня дамба, а завтра ядерное оружие»: Звездная украинская легкоатлетка про подрыв Каховской ГЭС

7 июня, 21:29
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Юлия Левченко (Фото:instagram.com/levchenkou)

Юлия Левченко (Фото:instagram.com/levchenkou)

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко эмоционально отреагировала на подрыв Каховской ГЭС.

Спортсменка в Instagram-stories опубликовала пост, в котором жестко осудила россиян.

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«Если вы увидите украинских спортсменов на поле… Просто знайте, возможно, мы последние…

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Если это не прекратится, то наше будущее под большим вопросом. Другой вопрос, если сегодня дамба, завтра это может быть ядерное оружие.

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Я бы даже не удивилась. У людей нет ничего святого", — написала Левченко.

instagram.com/levchenkou
Фото: instagram.com/levchenkou

Ранее сообщалось, что дом родителей игрока сборной Украины пострадал в результате подрыва Каховской ГЭС.

Напомним, что звездная украинская легкоатлетка стала чемпионкой Европы.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Война в Украине Юлия Левченко

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