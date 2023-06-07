«Сегодня дамба, а завтра ядерное оружие»: Звездная украинская легкоатлетка про подрыв Каховской ГЭС 7 июня, 21:29 Юлия Левченко (Фото:instagram.com/levchenkou)

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко эмоционально отреагировала на подрыв Каховской ГЭС.

Спортсменка в Instagram-stories опубликовала пост, в котором жестко осудила россиян.

«Если вы увидите украинских спортсменов на поле… Просто знайте, возможно, мы последние…

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Если это не прекратится, то наше будущее под большим вопросом. Другой вопрос, если сегодня дамба, завтра это может быть ядерное оружие.

Я бы даже не удивилась. У людей нет ничего святого", — написала Левченко.

Фото: instagram.com/levchenkou

Ранее сообщалось, что дом родителей игрока сборной Украины пострадал в результате подрыва Каховской ГЭС.

Напомним, что звездная украинская легкоатлетка стала чемпионкой Европы.