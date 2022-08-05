«Это наша реальность». Украинская легкоатлетка показала, как украинцы живут в условиях войны — фото 5 августа, 13:36 Левченко — серебряная призерка чемпионата мира (Фото:Юлия Левченко via Instagram)

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко показала, как ее соотечественники живут в условиях войны.



24-летняя уроженка Донецкой области поделилась в сторис Instagram фото, на котором показано, как киевляне купаются на фоне разрушенного дома.

Фото: Юлия Левченко via Instagram

«Наша реальность», — кратко прокомментировала снимок легкоатлетка.

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Левченко — серебряная призерка чемпионата мира и двукратная призерка (серебро и бронза) первенства Европы в прыжках в высоту.

На Олимпийских играх-2020 в Токио Юлия побороться за медали не смогла, заняв итоговое 8-ое место.

Ранее украинский прыгун в высоту Андрей Проценко рассказал, как ему удалось выехать с родной Херсонщины, когда туда вторглись российские войска.

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