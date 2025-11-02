ХИТ второй раз в своей истории сыграет на стадии 1/8 финала ЛЧ (Фото: instagram.com/fc.xit.kyiv)

В рамках матча группового этапа Лиги чемпионов по футзалу украинский клуб ХИТ обыграл словенскую Вргнику со счетом — 2:1.

Благодаря этой победе столичная команда заняла первое место в группе и вышла в плей-офф турнира.

Чемпион Украины по футзалу в стартовом туре ЛЧ уничтожил Форсу из Северной Македонии (10:2), а затем в украинском дерби разгромил Киев Футзал (5:0), который вылетел из Лиги чемпионов.

Напомним, в сезоне-2023/24 ХИТ также играл на этой стадии, но занял третье место в группе в пределах 1/8 финала и завершил выступления в турнире. В текущей кампании уже не будет еще одного группового этапа, а сразу матчи плей-офф на вылет.

Во втором в своей истории 1/8 финала Лиги чемпионов ХИТ попал в число несеяных команд. Итак, среди потенциальных соперников чемпиона Украины такие клубы: Пальма, Картахена (обе из Испании), Спортинг, Бенфика (обе из Португалии), Кайрат (Казахстан), Этуаль (Франция), Рига (Латвия), Пяст (Польша).

Жеребьевка элит-раунда ЛЧ пройдет в четверг, 6 ноября. Противостояния будут проходить в два матча — дома и на выезде. Победители выйдут в четвертьфинал. Первые поединки состоятся 24 ноября, а ответные матчи — 5 декабря.

