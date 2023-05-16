Маленький монстр: Гимнастка испугалась паука и отказалась выходить на ковер — видео 16 мая, 18:11 Лилиана Левински (Фото:instagram.com/liliana_lewinska)

Польская гимнастка Лилиана Левински выступила на турнире Gdynia Rhythmic Stars в Гдыне, где произошел небольшой конфуз.

14-летняя спортсменка не смогла начать свое выступление с лентой из-за того, что на ковре оказался паук. Левински оказалась в замешательстве, увидив паука.

Ей на помощь пришла другая девочка, однако и та испугалась членистоногого.

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Лилиана смогла начать свое выступление только после того, как ей помог мужчина. Молодой отец вместе со своим ребенком, который находился на груди в переноске, залез на ковер и убрал паука. Зрители оценили поступок мужчины, поаплодировав ему.

Отметим, что у Левински сняли 0,5 балла за задержку показа программы.

Лилиана Левински является двукратной чемпионкой Польши и чемпионкой командного турнира среди юниоров, двукратной серебряной призеркой чемпионата Европы в Тель-Авиве.

Напомним, в Гдыне состоялись соревнования Gdynia Rhythmic Stars. Украинка Кристина Пограничная сумела завоевать серебро, победительницей стала болгарка Стилана Николова, а тройку лучших замкнула представительница Польши Эмилия Гейхель.

Ранее сообщалось, что чемпионка Европы из Украины сменила гражданство.