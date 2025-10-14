В Нидерландах литовская велогонщица Дайва Тушлайте-Рагажинскене завоевала серебряную медаль на чемпионате мира по гревел-велоспорту в возрастной группе от 35 до 39 лет.

Первое место заняла «нейтральная» Дарья Правилова. Во время церемонии награждения бронзовая призерка из Бельгии Эльке Тимперман поднялась на первую ступеньку призового подиума к россиянке для совместной фотографии, а литовка осталась на своем месте.

Фото: UCI

В комментарии для Tribuna.com Дайва объяснила, почему отказалась стоять рядом с россиянкой.

«Мое решение было спонтанным, но искренним. Я уважаю всех спортсменов, но, несмотря на то что спортсменка выступала под нейтральным флагом, я увидела четкие символы и жесты, которые указывали на связь с Россией — в частности пение российского гимна на пьедестале, когда официально звучал нейтральный гимн — Ода к радости Бетховена.

Для меня этот момент не был о политике, а о человеческих ценностях и уважении.

Стоять в стороне — это был мой тихий способ выразить, что я не принимаю того, что делает Россия, и что я поддерживаю Украину, восхищаюсь мужеством и силой украинских спортсменов и народа", — рассказала Тушлайте-Рагажинскене.

Отметим, что 39-летняя литовка соревнуется в шоссейных и гравийных велогонках. Дайва является многократной чемпионкой страны в групповой, а также дважды побеждала в индивидуальной гонке. На Олимпийских играх-2016 в Рио она финишировала 34-й в шоссейных гонках с массовым стартом.

