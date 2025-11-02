Разыгрывающий Лос-Анджелес Лейкерс Лука Дончич вписал свое имя в историю Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в начале нынешнего сезона.

Словенец набрал не менее 40 очков во всех трех поединках, в которых принял участие на старте регулярного чемпионата (еще три матча пропустил из-за травмы).

Дончич стал вторым игроком в истории НБА, который начал сезон с трех подряд 40-очковых игр, сообщает пресс-служба лиги.

Реклама

Звезда Лейкерс повторил достижение легендарного центрового Уилта Чемберлена. Интересно, что Чемберлен набирал 40+ очков в трех первых играх регулярки в течение двух сезонов (1961/62 и 1962/63) в составе Филадельфии/Сан-Франциско Уорриорз.

Дончич принес Лейкерс 43 очка в стартовом поединке сезона против Голден Стэйт (109:119). В следующей встрече с Миннесотой (128:110) словенец набрал 49 баллов, а в недавней игре с Мемфисом (117:112) — 44.

Средняя результативность Луки в этом сезоне составляет 45,3 очка. Он также делает 11,7 подбора и 7,7 передачи в среднем за матч.

Напомним, 26-летний баскетболист присоединился к Лейкерс в феврале этого года в результате сенсационного трейда с Далласом.

Читайте также, как украинский баскетболист после 12 сезонов в НБА перешел в Реал.