Лузан принесла Украине первое золото на чемпионате Европы по гребле на каноэ

22 июня, 13:30
Поделиться:
Людмила Лузан (Фото: REUTERS/Yara Nardi)

Людмила Лузан (Фото: REUTERS/Yara Nardi)

В чешском Рачице продолжается чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ 2025 года. Украинка Людмила Лузан в воскресенье, 22 июня, завоевала золотую медаль.

Читайте также:
«Предлагали вдвое больше зарабатывать». Украинский олимпийский призер рассказал, почему отказался выступать за другую страну

Лузан торжествовала в финале на дистанции 500 метров среди каноэ-одиночек.

Украинка показала время 2:06,807. Второй стала представительница Венгрии Река Опавски (2:08,793), третье место заняла испанка Мария Корбера (2:11,004).

Реклама

Лузан принесла Украине первую золотую награду на континентальном первенстве в Чехии.

Для Людмилы это четвертая победа в карьере на чемпионате Европы.

Читайте также:
«Над этим будем работать»: Магучих объяснила, почему во второй раз подряд не стала чемпионкой этапа Бриллиантовой лиги

Всего у нашей сборной пять наград на Евро-2025: золото, три серебра и бронза. Лузан завоевала три серебряные награды — в каноэ-одиночке и каноэ-двойке на дистанции 200 м, а также в каноэ-двойке на 500 м.

Мы писали, что в сборной Украины возмущены допуском россиян к международным соревнованиям.

Редактор: Орест Дыда

Теги:   Людмила Лузан гребля на байдарках и каноэ Чемпионат Европы

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies