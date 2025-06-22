Лузан принесла Украине первое золото на чемпионате Европы по гребле на каноэ

В чешском Рачице продолжается чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ 2025 года. Украинка Людмила Лузан в воскресенье, 22 июня, завоевала золотую медаль.

Лузан торжествовала в финале на дистанции 500 метров среди каноэ-одиночек.

Украинка показала время 2:06,807. Второй стала представительница Венгрии Река Опавски (2:08,793), третье место заняла испанка Мария Корбера (2:11,004).

Лузан принесла Украине первую золотую награду на континентальном первенстве в Чехии.

Для Людмилы это четвертая победа в карьере на чемпионате Европы.

Всего у нашей сборной пять наград на Евро-2025: золото, три серебра и бронза. Лузан завоевала три серебряные награды — в каноэ-одиночке и каноэ-двойке на дистанции 200 м, а также в каноэ-двойке на 500 м.

