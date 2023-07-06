«Полстраны уничтожено». Жена Усика жестко отреагировала на ракетный удар по Львову

6 июля, 11:21
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Екатерина Усик (Фото:Екатерина Усик via Instagram)

Екатерина Усик (Фото:Екатерина Усик via Instagram)

Катерина Усик, жена украинского боксера Александра Усика, отреагировала на ракетный удар России по дому во Львове.

Екатерина Усик опубликовала сторис в своем аккаунте в Instagram, добавив видео с последствиями от ракетного удара.

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«Когда они уже начнут чувствовать и отвечать за все преступления… Полстраны уничтожено», — написала Усик.

Видео дня

Катерина Усик via Instagram
Фото: Катерина Усик via Instagram

В ночь на четверг, 6 июля, во всех областях Украины, включая Киев, объявляли воздушную тревогу. Во Львове обломки российской ракеты попали в жилой дом.

Уже известно о четырех погибших, также сообщалось о повреждении объекта критической инфраструктуры.

Ранее Екатерина Усик отреагировала на подрыв россиянами Каховской ГЭС.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Львов Война в Украине Ракетный удар Катерина Усик

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