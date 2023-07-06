«Полстраны уничтожено». Жена Усика жестко отреагировала на ракетный удар по Львову
Екатерина Усик (Фото:Екатерина Усик via Instagram)
Катерина Усик, жена украинского боксера Александра Усика, отреагировала на ракетный удар России по дому во Львове.
Екатерина Усик опубликовала сторис в своем аккаунте в Instagram, добавив видео с последствиями от ракетного удара.
«Когда они уже начнут чувствовать и отвечать за все преступления… Полстраны уничтожено», — написала Усик.
В ночь на четверг, 6 июля, во всех областях Украины, включая Киев, объявляли воздушную тревогу. Во Львове обломки российской ракеты попали в жилой дом.
Уже известно о четырех погибших, также сообщалось о повреждении объекта критической инфраструктуры.
Ранее Екатерина Усик отреагировала на подрыв россиянами Каховской ГЭС.