«У меня была большая жажда доказать»: олимпийская призерка из Украины назвала свою самую большую мечту

Украинская гребчиха Людмила Лузан поделилась эмоциями от того, что завоевала четыре золотые медали на чемпионате мира .

Спортсменка призналась, что хотела доказать, прежде всего себе, что способна побеждать на любых дистанциях.

«В прошлом году я могла сказать, что это нереально, это фантастика, чтобы я на 200 метрах выиграла чемпионат мира. А в этом году — становлюсь и выигрываю.

Изменился подход. Конечно, в прошлом году мне мешала травма спины, и я не могла никак пройти 200 м так, как мне бы хотелось. Я стартовала и чувствовала, что нет той мощности, которая нужна на этой дистанции — она очень быстрая.

Поэтому действительно изменился подход, невероятное желание, когда я чувствовала, что могу и у меня ничего не болит. И большое желание, большая поддержка людей, которые со мной рядом. Я действительно искренне захотела реализовать себя именно на этой дистанции. Поскольку меня не считали спринтеркой, у меня была большая жажда доказать, что я могу — прежде всего себе".

Лузан добавила, что мечтает стать олимпийской чемпионкой.

«Посмотрим, сколько можно держать эту форму. Я думаю, что все реально. Я буду к этому стремиться. Конечно, моя самая большая мечта — золотая медаль Олимпийских игр. Считаю, что реальны и две медали Олимпиады. Хотелось бы этого», — приводит слова Лузан Суспільне Спорт.

Отметим, что на счету украинки три олимпийские награды — 2 серебряные и 1 бронзовая.

