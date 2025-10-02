«У меня была большая жажда доказать»: олимпийская призерка из Украины назвала свою самую большую мечту

2 октября, 14:58
Людмила Лузан мечтает выиграть золото Олимпийских игр (Фото: REUTERS/Molly Darlington)

Украинская гребчиха Людмила Лузан поделилась эмоциями от того, что завоевала четыре золотые медали на чемпионате мира.

Спортсменка призналась, что хотела доказать, прежде всего себе, что способна побеждать на любых дистанциях.

«В прошлом году я могла сказать, что это нереально, это фантастика, чтобы я на 200 метрах выиграла чемпионат мира. А в этом году — становлюсь и выигрываю.

Изменился подход. Конечно, в прошлом году мне мешала травма спины, и я не могла никак пройти 200 м так, как мне бы хотелось. Я стартовала и чувствовала, что нет той мощности, которая нужна на этой дистанции — она очень быстрая.

Поэтому действительно изменился подход, невероятное желание, когда я чувствовала, что могу и у меня ничего не болит. И большое желание, большая поддержка людей, которые со мной рядом. Я действительно искренне захотела реализовать себя именно на этой дистанции. Поскольку меня не считали спринтеркой, у меня была большая жажда доказать, что я могу — прежде всего себе".

Лузан добавила, что мечтает стать олимпийской чемпионкой.

«Посмотрим, сколько можно держать эту форму. Я думаю, что все реально. Я буду к этому стремиться. Конечно, моя самая большая мечта — золотая медаль Олимпийских игр. Считаю, что реальны и две медали Олимпиады. Хотелось бы этого», — приводит слова Лузан Суспільне Спорт.

Отметим, что на счету украинки три олимпийские награды — 2 серебряные и 1 бронзовая.

Ранее сообщалось, что Магучих номинировали на звание лучшей легкоатлетки Европы в 2025 году.

