Украинская гребчица завоевала серебро на Европейских играх
Людмила Лузан (Фото:НОК)
Спортсменка Людмила Лузан получила серебряные медали Европейских игр в гребле на каноэ-одиночке на 200 метров.
В гонке Лузан финишировала второй. Гребчица показала результат 46.937.
Победу одержала польская спортсменка Дорота Боровска. Тройку замкнула Мария Кобера из Испании.
Европейские игры
Краков, Польша
Каноэ-одиночка, 200 метров
Женщины
Финал
1. Дорота Боровска (Польша) — 46.653
2. Людмила Лузан (Украина) — 46.937
3. Мария Кобера (Испания) — 47.441
Напоминаем, что Людмила Лузан имеет золото Европейских игр-2023, которое получила с и Валерией Теретой.
Ранее сообщалось, что украинские каратисты выиграли две медали на Европейских играх.