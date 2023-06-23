Украинская гребчица завоевала серебро на Европейских играх 23 июня, 18:52 Людмила Лузан (Фото:НОК)

Спортсменка Людмила Лузан получила серебряные медали Европейских игр в гребле на каноэ-одиночке на 200 метров.

В гонке Лузан финишировала второй. Гребчица показала результат 46.937.

Победу одержала польская спортсменка Дорота Боровска. Тройку замкнула Мария Кобера из Испании.

Видео дня

Европейские игры

Краков, Польша

Каноэ-одиночка, 200 метров

Женщины

Финал

1. Дорота Боровска (Польша) — 46.653

2. Людмила Лузан (Украина) — 46.937

3. Мария Кобера (Испания) — 47.441

Напоминаем, что Людмила Лузан имеет золото Европейских игр-2023, которое получила с и Валерией Теретой.

Ранее сообщалось, что украинские каратисты выиграли две медали на Европейских играх.