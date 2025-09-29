У легендарного британского гонщика умер его пес Роско. Ранее бульдог после госпитализации оказался в коме.

По словам Гамильтона, 13-летний Роско, который страдал пневмонией, умер у него на руках вечером 28 сентября. Он трогательно высказался о смерти собаки и показал последние кадры со своим верным другом.



«После четырех дней на жизнеобеспечении, борясь изо всех сил, мне пришлось принять самое трудное решение в моей жизни и попрощаться с Роско.

Он никогда не переставал бороться, до самого конца. Я чувствую такую благодарность и честь, что разделил свою жизнь с такой прекрасной душой, ангелом и настоящим другом. Приход Роско в мою жизнь был лучшим решением, которое когда-либо принимал, и навсегда оставляю воспоминания, которые мы создали вместе.

Хотя я потерял Коко, но раньше никогда не сталкивался с тем, чтобы усыпить собаку, хотя знаю, что моя мама и многие близкие друзья так делали. Это одно из самых болезненных переживаний и я чувствую глубокую связь со всеми, кто прошел через потерю любимого питомца. Хотя это было так трудно, но иметь его было одной из самых красивых частей жизни, любить так глубоко и быть любимым в ответ.

Спасибо всем за любовь и поддержку, которую вы проявляли Роско в течение многих лет. Это было так особенно — быть свидетелем и чувствовать", — написал Гамильтон.

Отметим, что пес звездного гонщика был самым известным домашним любимцем среди всех пилотов Формулы-1. У Роско в Instagram более миллиона подписчиков. По данным The Sun, в прошлом году он принес своему хозяину 200 тысяч фунтов за рекламу в соцсетях.

Ранее олимпийский чемпион 2016 года Олег Верняев сообщил о смерти своей собаки.