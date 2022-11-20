Провальный год. Семикратный чемпион Формулы-1 впервые в карьере не выиграл в сезоне ни одного Гран-при 20 ноября, 22:45 Льюис Хэмилтон провалил сезон (Фото:REUTERS/Rula Rouhana)

Семикратный чемпион Формулы-1 британский пилот Мерседес Льюис Хэмилтон в сезоне 2022 года не выиграл ни одного Гран-при.

В этом году максимальное достижение Хэмилтона — второе место на Гран-при Бразилии.

До этого худшим чемпионатом Формулы-1 в карьере Хэмилтона был сезон 2013 года, когда он выиграл только Гран-при Венгрии.

Видео дня

Всего в течение карьеры 37-летний британский гонщик, выступающий в Формуле-1 с 2007 года, выиграл 103 Гран-при, что является рекордом.

Следует отметить, что последний Гран-при Формулы-1 в этом сезоне выиграл Макс Ферстаппен, который ранее досрочно стал чемпионом. Нидерландский пилот выиграл 15 гонку в сезоне, обновив мировой рекорд.

В общем зачете Ферстаппен на 146 очков опередил Шарля Леклера, который занял второе место. Третьим завершил сезон пилот Ред Булл Серхио Перес. Льюис Хэмилтон финишировал шестым.



Ранее сообщалось, что чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен побил рекорд легендарного Михаэля Шумахера по количеству побед на Гран-при в сезоне.