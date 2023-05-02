Люка Бресель стал чемпионом мира по снукеру — видео

2 мая, 00:54
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Люка Бресель (Фото:Eurosport)

Люка Бресель (Фото:Eurosport)

В финальном поединке бельгиец обыграл легендарного Марка Селби.

В Шеффилде громкой сенсацией завершился чемпионат мира по снукеру. Впервые трофей выиграл представитель континентальной Европы.

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Бельгиец Люка Бресель, занимающий 10-е место в мировом рейтинге, в финальном поединке нанес поражение четырехкратному чемпиону мира, англичанину Марку Селби со счетом — 18:15 и впервые выиграл титул.

Видео дня

Финал ЧМ-2023 по снукеру (Фото: wikipedia)
Финал ЧМ-2023 по снукеру / Фото: wikipedia

Надо сказать, что на пути к финалу Бресель в четвертьфинале победил семикратного чемпиона мира по снукеру Ронни О’Салливана, не дав англичанину защитить титул.

А в 1/8 финала обыграл Марка Уильямса — трехкратного чемпина мира.

Twitter
Фото: Twitter
Twitter
Фото: Twitter

Ранее чемпионами мира становились представители Англии, Шотландии, Уэльса, Северной Ирландии, Австралии, Канады, Ирландии.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   снукер

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