Люка Бресель стал чемпионом мира по снукеру — видео 2 мая, 00:54 Люка Бресель (Фото:Eurosport)

В финальном поединке бельгиец обыграл легендарного Марка Селби.



В Шеффилде громкой сенсацией завершился чемпионат мира по снукеру. Впервые трофей выиграл представитель континентальной Европы.

Бельгиец Люка Бресель, занимающий 10-е место в мировом рейтинге, в финальном поединке нанес поражение четырехкратному чемпиону мира, англичанину Марку Селби со счетом — 18:15 и впервые выиграл титул.

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Финал ЧМ-2023 по снукеру / Фото: wikipedia

History for Belgium.



History for Snooker.



Luca Brecel becomes the first player from mainland Europe to lift the World Championship! 🇧🇪#CazooWorldChampionship | @CazooUK pic.twitter.com/YT1MePDlr2 — World Snooker Tour (@WeAreWST) May 1, 2023

Надо сказать, что на пути к финалу Бресель в четвертьфинале победил семикратного чемпиона мира по снукеру Ронни О’Салливана, не дав англичанину защитить титул.



А в 1/8 финала обыграл Марка Уильямса — трехкратного чемпина мира.



Фото: Twitter

Фото: Twitter

Ранее чемпионами мира становились представители Англии, Шотландии, Уэльса, Северной Ирландии, Австралии, Канады, Ирландии.