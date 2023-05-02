Люка Бресель стал чемпионом мира по снукеру — видео
Люка Бресель (Фото:Eurosport)
В финальном поединке бельгиец обыграл легендарного Марка Селби.
В Шеффилде громкой сенсацией завершился чемпионат мира по снукеру. Впервые трофей выиграл представитель континентальной Европы.
Бельгиец Люка Бресель, занимающий 10-е место в мировом рейтинге, в финальном поединке нанес поражение четырехкратному чемпиону мира, англичанину Марку Селби со счетом — 18:15 и впервые выиграл титул.
Надо сказать, что на пути к финалу Бресель в четвертьфинале победил семикратного чемпиона мира по снукеру Ронни О’Салливана, не дав англичанину защитить титул.
А в 1/8 финала обыграл Марка Уильямса — трехкратного чемпина мира.
Ранее чемпионами мира становились представители Англии, Шотландии, Уэльса, Северной Ирландии, Австралии, Канады, Ирландии.