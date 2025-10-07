«У меня есть немного грустная новость». Норвежская лыжница неожиданно объявила о завершении карьеры в 24 года и ушла в другую сферу

Одна из самых перспективных лыжниц Норвегии Хелен Мари Фоссесхольм неожиданно решила завершить спортивную карьеру в 24 года.

Об этом сообщает Dagbladet.

«У меня есть немного грустная новость. Я решила завершить карьеру. Последние месяцы моя мотивация то резко возрастала, то спадала, и, к сожалению, преобладало именно последнее состояние», — заявила спортсменка.

Фоссесхольм также сообщила, что планирует начать обучение на медицинском факультете.

«Я с нетерпением этого жду. Впереди другая жизнь, но жизнь, к которой я действительно стремлюсь», — отметила она.

Фоссесхольм считалась одной из самых талантливых спортсменок в женском лыжном спорте — она трижды становилась чемпионкой мира среди юниорок.

На взрослом уровне за четыре сезона на Кубке мира она дважды поднималась на индивидуальный подиум, но победить так и не сумела. Ее наибольшим достижением стало золото чемпионата мира-2021 в эстафете.

