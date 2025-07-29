Одна из самых титулованных лыжниц в истории во второй раз станет матерью

На странице в Инстаграме 37-летняя спортсменка опубликовала фото, на котором она стоит на беговой дорожке.

«Непростые интервальные тренировки и тяжелое дыхание, но ощущения хорошие! Мы с нетерпением ждем пополнения в начале января», — написала Йохауг.



Отметим, что Тереза и ее муж бывший гребец Нильс Якоб Хофф воспитывают дочь, которая родилась в 2023 году.



Йохауг — действующая трехкратная чемпионка Олимпийских игр в личных стартах, причем все три золота лыжница получила на Играх-2022: в скиатлоне, 10 км классическим стилем и 30 км свободным стилем. После завершения соревнований в Пекине-2022 Терезе заявляла, что провела свою последнюю зимнюю Олимпиаду.



После этого норвежка взяла перерыв в профессиональном спорте на два года, вернувшись к выступлениям в сезоне 2024/25 перед стартом на домашнем чемпионате мира. На мировом первенстве Йохауг получила три награды, однако ни одного золота: два подряд серебра в скиатлоне и гонке с раздельным стартом, а также бронзу масстарта.

В мае этого года одна из самых титулованных лыжниц в истории сообщила, что не будет выступать на Олимпийских играх-2026.

