Супруга лучшего шахматиста мира Элла Виктория Карлсен опубликовала в Instagram трогательное фото Магнуса с новорожденным ребенком.

На фотографии с подписью «27.09.25» норвежский гроссмейстер спит рядом с младенцем. Лицо ребенка прикрыто синим сердечком — вероятно, это намек, что у супругов родился мальчик.

Карлсен с младенцем / Фото: instagram.com/ellavcarlsen

Напомним, что Магнус и Элла Виктория поженились 4 января 2025 года в часовне Холменколлен в Осло.

34-летний Магнус Карлсен считается одним из лучших шахматистов в истории. Много лет он занимает первое место в рейтинге ФИДЕ. В 2013 году он обыграл Виши Ананда и стал чемпионом мира по шахматам. Затем еще четыре раза защитил титул, снова победив Ананда, затем Сергея Карякина, Фабиано Каруану и Яна Непомнящего.

