Магучих стала чемпионкой мира по прыжкам в высоту 19 марта, 16:11 Цей матеріал також доступний українською Ярослава Магучих показала результат 2,02 м (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих завоевала золотую медаль на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Белграде.

Магучих стала чемпионкой мира в прыжках в высоту в помещении, показав лучший результат в сезоне — 2,02 м, сообщает НОК Украины.

Серебро завоевала австралийка Элинор Паттерсон (2,00 м), бронзу — представительница Казахстана Надежда Дубовицкая (1,98 м).

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Другая украинка Ирина Геращенко прыгнула на 1,92 м и заняла пятое место.

В феврале Ярослава Магучих стала серебряным призером международных соревнований по прыжкам в высоту в Словакии.



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