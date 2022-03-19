Магучих стала чемпионкой мира по прыжкам в высоту
Ярослава Магучих показала результат 2,02 м (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)
Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих завоевала золотую медаль на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Белграде.
Магучих стала чемпионкой мира в прыжках в высоту в помещении, показав лучший результат в сезоне — 2,02 м, сообщает НОК Украины.
Серебро завоевала австралийка Элинор Паттерсон (2,00 м), бронзу — представительница Казахстана Надежда Дубовицкая (1,98 м).
Другая украинка Ирина Геращенко прыгнула на 1,92 м и заняла пятое место.
В феврале Ярослава Магучих стала серебряным призером международных соревнований по прыжкам в высоту в Словакии.
материалов раздела Спорт
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.