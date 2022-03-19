Магучих стала чемпионкой мира по прыжкам в высоту

19 марта, 16:11
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Ярослава Магучих показала результат 2,02 м (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Ярослава Магучих показала результат 2,02 м (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих завоевала золотую медаль на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Белграде.

Магучих стала чемпионкой мира в прыжках в высоту в помещении, показав лучший результат в сезоне — 2,02 м, сообщает НОК Украины.

Серебро завоевала австралийка Элинор Паттерсон (2,00 м), бронзу — представительница Казахстана Надежда Дубовицкая (1,98 м).

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Другая украинка Ирина Геращенко прыгнула на 1,92 м и заняла пятое место.

В феврале Ярослава Магучих стала серебряным призером международных соревнований по прыжкам в высоту в Словакии.

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Теги:   Чемпионат мира Легкая атлетика Белград Ярослава Магучих

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