Первая победа Украины за 10 лет. Магучих стала чемпионкой мира и завоевала путевку на Олимпийские игры — видео 27 августа, 22:51 Ярослава Магучих (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

В Венгрии (Будапеште) прошел финал по прыжкам высоту в рамках чемпионата мира-2023 по легкой атлетике.

В решающем соревновательном дне принимали участие две украинки — Ярослава Магучих и Ирина Геращенко.

Магучих сумела показать результат — 2.01 м, который позволил ей завоевать золотую медаль.

Видео дня

Также украинская спортсменка получила лицензию, которая позволит ей выступить на Олимпиаде-2024.

#Budapest2023 🇭🇺 - SAUT EN HAUTEUR



🥇 Yaroslava Mahuchikh 🇺🇦 2.01M

🥈 Eleanor Patterson 🇦🇺 1.99M SB

🥉 Nicola Olyslagers 🇦🇺 1.99M

12. Nawal Meniker 🇫🇷 1.90M

15. Solène Gicquel 🇫🇷 1.85M#Athlétisme #WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/xvG6aKYnUD — MR.CARTER (@NelsonCarterJr) August 27, 2023

Второе место заняла представительница Австралии Элеанор Паттерсон. Тройку лучших замкнула ее соотечественница Никола Олислагерс.

Ирина Геращенко прыгнула на 1.94 м и заняла пятое место в финале.

Чемпионат мира-2023, Будапешт (Венгрия)

Прыжки в высоту, Финал

Женщины

1. Ярослава Магучих (Украина) — 2.01 м

2. Элеанор Паттерсон (Австралия) — 1.99

3. Никола Олислагерс (Австралия) — 1.99

…

5. Ирина Геращенко (Украина) — 1.94





Отметим, что Магучих выиграла первую золотую медаль Украины на ЧМ за последние 10 лет.

Ранее сообщалось, что Бех-Романчук завоевала серебро на ЧМ-2023 по легкой атлетике.