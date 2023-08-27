Первая победа Украины за 10 лет. Магучих стала чемпионкой мира и завоевала путевку на Олимпийские игры — видео

27 августа, 22:51
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Ярослава Магучих (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Ярослава Магучих (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

В Венгрии (Будапеште) прошел финал по прыжкам высоту в рамках чемпионата мира-2023 по легкой атлетике.

В решающем соревновательном дне принимали участие две украинки — Ярослава Магучих и Ирина Геращенко.

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Магучих сумела показать результат — 2.01 м, который позволил ей завоевать золотую медаль.

Видео дня

Также украинская спортсменка получила лицензию, которая позволит ей выступить на Олимпиаде-2024.

Второе место заняла представительница Австралии Элеанор Паттерсон. Тройку лучших замкнула ее соотечественница Никола Олислагерс.

Ирина Геращенко прыгнула на 1.94 м и заняла пятое место в финале.

Чемпионат мира-2023, Будапешт (Венгрия)
Прыжки в высоту, Финал
Женщины

1. Ярослава Магучих (Украина) — 2.01 м
2. Элеанор Паттерсон (Австралия) — 1.99
3. Никола Олислагерс (Австралия) — 1.99

5. Ирина Геращенко (Украина) — 1.94


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Отметим, что Магучих выиграла первую золотую медаль Украины на ЧМ за последние 10 лет.

Ранее сообщалось, что Бех-Романчук завоевала серебро на ЧМ-2023 по легкой атлетике.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Ирина Геращенко Легкая атлетика Ярослава Магучих

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