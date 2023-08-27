Первая победа Украины за 10 лет. Магучих стала чемпионкой мира и завоевала путевку на Олимпийские игры — видео
Ярослава Магучих (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)
В Венгрии (Будапеште) прошел финал по прыжкам высоту в рамках чемпионата мира-2023 по легкой атлетике.
В решающем соревновательном дне принимали участие две украинки — Ярослава Магучих и Ирина Геращенко.
Магучих сумела показать результат — 2.01 м, который позволил ей завоевать золотую медаль.
Также украинская спортсменка получила лицензию, которая позволит ей выступить на Олимпиаде-2024.
Второе место заняла представительница Австралии Элеанор Паттерсон. Тройку лучших замкнула ее соотечественница Никола Олислагерс.
Ирина Геращенко прыгнула на 1.94 м и заняла пятое место в финале.
Чемпионат мира-2023, Будапешт (Венгрия)
Прыжки в высоту, Финал
Женщины
1. Ярослава Магучих (Украина) — 2.01 м
2. Элеанор Паттерсон (Австралия) — 1.99
3. Никола Олислагерс (Австралия) — 1.99
…
5. Ирина Геращенко (Украина) — 1.94
Отметим, что Магучих выиграла первую золотую медаль Украины на ЧМ за последние 10 лет.
Ранее сообщалось, что Бех-Романчук завоевала серебро на ЧМ-2023 по легкой атлетике.