Успех посвятила ВСУ. Магучих победила в финале Бриллиантовой лиги — видео 9 сентября, 09:44 Магучих стала четвертой среди украинцев, кто становился победителем сезона Бриллиантовой лиги (Фото:REUTERS/Arnd Wiegmann)

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих победила в финале Бриллиантовой лиги, который накануне состоялся в Цюрихе (Швейцария).

20-летняя днепрянка выиграла с результатом 2,03 метра. Никто из ее конкуренток не смог преодолеть планку в два метра.

Ярослава была близка к тому, чтобы взять высоту 2,06 метра, но все же обновить лучший результат сезона в мире ей не удалось.

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Свою победу Магучих посвятила ВСУ. Она опубликовала пост в Instagram, в котором написала: «Окончили день с хорошими новостями. Спасибо нашим военным за стойкость и отважность. Вы вдохновляете на победы. Все будет Украина. Слава Украине!»

Второй в финале Диамантовой лиги стала еще одна украинка — Ирина Геращенко. Она взяла высоту в 1,94 метра. Бронзу завоевала Никола Олислагерс из Австралии.

Магучих стала четвертой среди украинцев, кто становился победителем сезона Бриллиантовой лиги. Она повторила результаты Ольги Саладухи (2011 год, тройной прыжок), Богдана Бондаренко (2013, прыжки в высоту) и Андрея Проценко (2019, прыжки в высоту).

Неделей ранее Магучих с лучшим результатом в карьере победила на этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе.

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