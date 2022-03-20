«Мы все будем бороться за свободу». Легкоатлетка Магучих посвятила победу на чемпионате мира украинцам 20 марта, 15:05 Цей матеріал також доступний українською Ярослава Магучих выиграла золото с лучшим результатом в сезоне (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих посвятила своим соотечественникам золотую медаль, которую она завоевала на чемпионате мира по легкой атлетике в Белграде.

Комментируя свою победу, Магучих заявила, что из-за войны в Украине ей было нелегко выступать, однако с помощью тренера сумела сконцентрироваться, сообщает Суспільне спорт.

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"Если честно, я была мотивирована выиграть медаль. У меня золото – и это золото для всех украинцев, для Украины. Было сложно соревноваться, но я гордая соревноваться для Украины, для моей любимой страны, для украинцев", - сказала Магучих.

Спортсменка добавила, что сейчас уезжает в Германию, но намерена вернуться в Украину.

"Я хочу поблагодарить нашу армию, что она защищает нашу страну. Потому что благодаря вам я нахожусь здесь и защищаю нашу страну на дорожках. Спасибо вам. Хочу сказать, что мы очень сильная нация, мы будем бороться за свою независимость, за свою свободу. Я очень вас люблю. Мы все будем бороться за свободу", – подытожила Магучих.

Магучих стала чемпионкой мира по прыжкам в высоту в помещении, показав лучший результат в сезоне - 2,02 м.



В феврале спортсменка стала серебряным призером международных соревнований по прыжкам в высоту в Словакии.



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