«Вау, как круто!» Магучих в неожиданном образе приняла участие в Неделе моды в Нью-Йорке — фото 15 сентября, 20:04 Ярослава Магучих (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих в неожиданном образе приняла участие в Неделе моды в Нью-Йорке.



Фото с мероприятия титулованная 20-летняя прыгунья в высоту поделилась в Instagram.

На снимках Ярослава появилась в синем костюме необычного покроя с желтой сумкой в руках.

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«Новый опыт. Спасибо, Puma, за это потрясающее шоу FUTROGRADE», — написала в комментарии к посту Магучих.

Позже на фото отреагировала бывшая украинская легкоатлетка, а ныне народный депутат Ольга Саладуха. Она добавила: «Вау, как круто! Волшебная».

Менее чем неделю назад Магучих победила в финале Бриллиантовой лиги в Цюрихе (Швейцария).

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