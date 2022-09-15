«Вау, как круто!» Магучих в неожиданном образе приняла участие в Неделе моды в Нью-Йорке — фото

15 сентября, 20:04
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Ярослава Магучих (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Ярослава Магучих (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих в неожиданном образе приняла участие в Неделе моды в Нью-Йорке.

Фото с мероприятия титулованная 20-летняя прыгунья в высоту поделилась в Instagram.

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На снимках Ярослава появилась в синем костюме необычного покроя с желтой сумкой в руках.

Видео дня

«Новый опыт. Спасибо, Puma, за это потрясающее шоу FUTROGRADE», — написала в комментарии к посту Магучих.

Позже на фото отреагировала бывшая украинская легкоатлетка, а ныне народный депутат Ольга Саладуха. Она добавила: «Вау, как круто! Волшебная».

Менее чем неделю назад Магучих победила в финале Бриллиантовой лиги в Цюрихе (Швейцария).

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Нью-Йорк Легкая атлетика Неделя моды Фото Ярослава Магучих

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