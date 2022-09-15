«Вау, как круто!» Магучих в неожиданном образе приняла участие в Неделе моды в Нью-Йорке — фото
Ярослава Магучих (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих в неожиданном образе приняла участие в Неделе моды в Нью-Йорке.
Фото с мероприятия титулованная 20-летняя прыгунья в высоту поделилась в Instagram.
На снимках Ярослава появилась в синем костюме необычного покроя с желтой сумкой в руках.
«Новый опыт. Спасибо, Puma, за это потрясающее шоу FUTROGRADE», — написала в комментарии к посту Магучих.
Позже на фото отреагировала бывшая украинская легкоатлетка, а ныне народный депутат Ольга Саладуха. Она добавила: «Вау, как круто! Волшебная».
Менее чем неделю назад Магучих победила в финале Бриллиантовой лиги в Цюрихе (Швейцария).
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