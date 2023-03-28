«Это очень слабая позиция». Украинская легкоатлетка выступила против бойкота Олимпиады-2024 в случае допуска россиян 28 марта, 16:24 Ярослава Магучих против бойкота Олимпиады (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих отреагировала на возможный бойкот Олимпиады в Париже в 2024 году в случае допуска к соревнованиям россиян.

По словам Магучих, украинцам не стоит бойкотировать Олимпиаду в случае решения МОК допустить россиян к соревнованиям и выразила надежду, что спортсменов из страны-агрессора все же не будет на Играх, сообщает Суспильне Спорт.

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«На самом деле я думаю, что это очень слабая позиция – бойкотировать Олимпиаду. Мы должны сделать все, чтобы этого не произошло. Но не выступать на Олимпиаде...

Это самое большое соревнование, которое смотрят все, кто не смотрел раньше. Если там не будет украинских спортсменов, это будет провал, честно", - сказала Магучих.

Ожидается, что сегодня МОК рассмотрит вопросы допуска россиян и белорусов к международным соревнованиям.

Ранее президент Международного олимпийского комитета Томас Бах в очередной раз призвал допустить россиян и белорусов на Олимпиаду 2024 года.

