«Это очень слабая позиция». Украинская легкоатлетка выступила против бойкота Олимпиады-2024 в случае допуска россиян

28 марта, 16:24
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Ярослава Магучих против бойкота Олимпиады (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Ярослава Магучих против бойкота Олимпиады (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих отреагировала на возможный бойкот Олимпиады в Париже в 2024 году в случае допуска к соревнованиям россиян.

По словам Магучих, украинцам не стоит бойкотировать Олимпиаду в случае решения МОК допустить россиян к соревнованиям и выразила надежду, что спортсменов из страны-агрессора все же не будет на Играх, сообщает Суспильне Спорт.

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«На самом деле я думаю, что это очень слабая позиция – бойкотировать Олимпиаду. Мы должны сделать все, чтобы этого не произошло. Но не выступать на Олимпиаде...

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Это самое большое соревнование, которое смотрят все, кто не смотрел раньше. Если там не будет украинских спортсменов, это будет провал, честно", - сказала Магучих.

Ожидается, что сегодня МОК рассмотрит вопросы допуска россиян и белорусов к международным соревнованиям.

Ранее президент Международного олимпийского комитета Томас Бах в очередной раз призвал допустить россиян и белорусов на Олимпиаду 2024 года.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Олимпиада Легкая атлетика МОК Ярослава Магучих

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