Магучих с лучшим результатом в карьере победила на этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе — видео

3 сентября, 12:39
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Ярослава Магучих выиграла золото с лучшим результатом в сезоне (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Ярослава Магучих выиграла золото с лучшим результатом в сезоне (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих с лучшим результатом в карьере победила на этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе.

Днепрянка выиграла с результатом 2,05 метра. Это лучший результат сезона в мире и личный рекорд для Ярославы, которая превзошла свое прошлое достижение на один сантиметр.

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Магучих также пробовала установить мировой рекорд, но три ее попытки взять высоту 2,1 метра оказались неудачными.

https://www.youtube.com/watch?v=MSNZ2VhGlIw

Другие украинки не смогли попасть на пьедестал почета. Ирина Геращенко с результатом 1,91 метра стала шестой, а Юлия Левченко (1,88 метра) — восьмой.

Второе и третье места заняли австралийки Элеанор Паттерсон и Никола Олислагерс с результатами 1,94 и 1,91 метра соответственно.

Ранее Магучих установила новый рекорд сезона на турнире по прыжкам в высоту в чешском Брно.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Рекорд Видео Легкая атлетика Ярослава Магучих

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