«Легче не стало». Магучих рассказала о письме от звездной конкурентки-россиянки

31 июля, 12:56
Мария Ласицкене и Ярослава Магучих (Фото:REUTERS/Dylan Martinez)

Мария Ласицкене и Ярослава Магучих (Фото:REUTERS/Dylan Martinez)

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, выступающая в секторе для прыжков в высоту, сообщила, что получила письмо от звездной конкурентки-россиянки Марии Ласицкене.

О сообщении от представительницы РФ 20-летняя днепрянка рассказала в интервью YouTube-каналу ПРЯМИЙ FM.

Так, Ярослава отметила, что ей никто не писал из тех россиян, с кем она общалась. При этом она напомнила, что многие спортсмены из РФ поддерживают войну, принимая участие в соответствующих митингах.

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В то же время Магучих заявила, что в первые месяцы так и не получила сообщения от Ласицкене, хотя та удосужилась отправить письмо в Международный олимпийский комитет, в котором пожаловалась, что ее не допускают к стартам.

«Уже после чемпионата мира в Юджине она мне написала. Но, знаете, это уже после стольких моих интервью. Я всем рассказываю об Украине, об отношениях и здесь она мне написала

Она написала, что, конечно, она очень волнуется за нас и за эту ситуацию. Но знаете, легче не стало. Прошло уже пять месяцев войны. Какой может быть разговор?" - рассказала Ярослава.

В марте Магучих в отсутствии Ласицкене стала чемпионкой мира, показав при этом лучший результат сезона.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Легкая атлетика Ярослава Магучих

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