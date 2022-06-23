Звездная украинская легкоатлетка превзошла рекорд сезона на турнире в Чехии, который сама же установила 23 июня, 02:14 Цей матеріал також доступний українською Магучих выиграла турнир в Брно (Фото:REUTERS/Jon Nazca)

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила новый рекорд сезона на турнире по прыжкам в высоту в чешском Брно.



20-летняя спортсменка покорила высоту в два метра и три сантиметра, благодаря чему стала победительницей соревнований.

Второе место с результатом 197 см заняла ее соотечественница Ирина Геращенко, в то время как третья позиция осталась за Сафиной Садуллаевой из Узбекистана.

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Примечательно, что в топ-5 попали еще двое украинок — четвертая Екатерина Табашник (191 см) и пятая Юлия Чумаченко (188 см).

Магучих также попыталась покорить высоту в два метра и пять сантиметров, однако не сумела этого достичь.

На днях Магучих установила рекорд сезона в прыжках на открытом воздухе на этапе Бриллиантовой лиги в Париже, взяв со второй попытки высоту 201 см и выиграла золото. Второе и третье место заняли также украинки Геращенко и Юлия Левченко соответственно.

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