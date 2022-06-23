Звездная украинская легкоатлетка превзошла рекорд сезона на турнире в Чехии, который сама же установила

23 июня, 02:14
Цей матеріал також доступний українською
Магучих выиграла турнир в Брно (Фото:REUTERS/Jon Nazca)

Магучих выиграла турнир в Брно (Фото:REUTERS/Jon Nazca)

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила новый рекорд сезона на турнире по прыжкам в высоту в чешском Брно.

20-летняя спортсменка покорила высоту в два метра и три сантиметра, благодаря чему стала победительницей соревнований.

Второе место с результатом 197 см заняла ее соотечественница Ирина Геращенко, в то время как третья позиция осталась за Сафиной Садуллаевой из Узбекистана.

Видео дня
Читайте также:

Виктория Ткачук заявила, что ценит поддержку европейских страны и ее спортсменов (Фото:Виктория Ткачук via Instagram) Украинская атлетка о коллегах: Пока европейцы предлагают помощь, россияне спрашивают, кто оплатил сборы

Примечательно, что в топ-5 попали еще двое украинок — четвертая Екатерина Табашник (191 см) и пятая Юлия Чумаченко (188 см).

Магучих также попыталась покорить высоту в два метра и пять сантиметров, однако не сумела этого достичь.

На днях Магучих установила рекорд сезона в прыжках на открытом воздухе на этапе Бриллиантовой лиги в Париже, взяв со второй попытки высоту 201 см и выиграла золото. Второе и третье место заняли также украинки Геращенко и Юлия Левченко соответственно.

poster
Подписаться на ежедневную email-рассылку
материалов раздела Спорт
Рассылка лучших новостей в мире спорта
Каждый четверг
Редактор: Андрей Синявский

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Рекорд Легкая атлетика Ярослава Магучих

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X