Магучих победила на этапе Бриллиантовой лиги с личным рекордом сезона

2 сентября, 22:16
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Ярослава Магучих прыгнула на 2,02 м (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Ярослава Магучих прыгнула на 2,02 м (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих одержала победу в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в китайском Сямэне.

Об этом сообщает НОК.

Магучих покорилась высота 2,02 м, что стало ее личным рекордом в сезоне.

Таким образом 21-летняя украинская спортсменка досрочно вышла в суперфинал сезона Бриллиантовой лиги, который состоится в американском Юджине 16−17 сентября.

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В этом сезоне Магучих уже выигрывала золото на этапе в Рабате, прыгнув на высоту 2,01 м. Также украинка была третьей на этапах в Лозанне и Монако.

https://twitter.com/OlympicUA/status/1697944963781148988?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet

Ранее сообщалось, что Магучих стала чемпионкой мира и завоевала путевку на Олимпийские игры.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Легкая атлетика Ярослава Магучих

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