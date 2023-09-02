Магучих победила на этапе Бриллиантовой лиги с личным рекордом сезона
Ярослава Магучих прыгнула на 2,02 м (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих одержала победу в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в китайском Сямэне.
Об этом сообщает НОК.
Магучих покорилась высота 2,02 м, что стало ее личным рекордом в сезоне.
Таким образом 21-летняя украинская спортсменка досрочно вышла в суперфинал сезона Бриллиантовой лиги, который состоится в американском Юджине 16−17 сентября.
В этом сезоне Магучих уже выигрывала золото на этапе в Рабате, прыгнув на высоту 2,01 м. Также украинка была третьей на этапах в Лозанне и Монако.
Ранее сообщалось, что Магучих стала чемпионкой мира и завоевала путевку на Олимпийские игры.