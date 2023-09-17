Магучих завоевала золото в финале Бриллиантовой лиги с мировым рекордом сезона 17 сентября, 23:29 Ярослава Магучих прыгнула на 2,03 м (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих завоевала золотую медаль в прыжках в высоту в финале Бриллиантовой лиги в американском Юджине.

Ярослава Магучих во второй попытке прыгнула на высоту 2,03 м и установила новый рекорд сезона в мире.

Второе место заняла Никола Олислагерс из Австралии, которая в третьей попытке повторила результат украинки и обновила личный рекорд.

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Кроме Магучих в финале соревнований в прыжках в высоту приняли участие еще две украинки — Юлия Левченко и Ирина Геращенко.

Левченко с результатом 1,91 м стала пятой, а Геращенко прыгнула на 1, 87 и заняла седьмое место.

Ранее Магучих стала чемпионкой мира и завоевала путевку на Олимпийские игры.

