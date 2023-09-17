Магучих завоевала золото в финале Бриллиантовой лиги с мировым рекордом сезона
Ярослава Магучих прыгнула на 2,03 м (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих завоевала золотую медаль в прыжках в высоту в финале Бриллиантовой лиги в американском Юджине.
Ярослава Магучих во второй попытке прыгнула на высоту 2,03 м и установила новый рекорд сезона в мире.
Второе место заняла Никола Олислагерс из Австралии, которая в третьей попытке повторила результат украинки и обновила личный рекорд.
Кроме Магучих в финале соревнований в прыжках в высоту приняли участие еще две украинки — Юлия Левченко и Ирина Геращенко.
Левченко с результатом 1,91 м стала пятой, а Геращенко прыгнула на 1, 87 и заняла седьмое место.
Ранее Магучих стала чемпионкой мира и завоевала путевку на Олимпийские игры.