Фанаты усомнились, что обошлось без допинга. Макгрегор показал трансформацию своего тела за семь лет — фото 8 ноября, 14:02 Пост Макгрегора вызвал бурную реакцию у его поклонников (Фото:Конор Макгрегор via Instagram)

Звездный ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор показал трансформацию своего тела за семь лет.



Фото с изменением своей физической формы экс-чемпион UFC в двух весовых категориях поделился в Instagram.

На снимке указано, что в 2015 году Конор весил 145 фунтов (65,8 кг), а в 2021-м — 155 фунтов (70,3 кг). Текущий же вес ирландца составляет 170 фунтов (77,1 кг).

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Пост Макгрегора вызвал бурную реакцию у его поклонников. Одни писали о невероятной форме бойца.

Другие же пользователи упоминали, что в последнее время Конор не проходил тестирование на допинг, так что такая трансформация тела, вероятно, связана с употреблением запрещенных препаратов.

Сообщалось, что Макгрегор кардинально сменил имидж ради образа на Хеллоуин.