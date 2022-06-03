Зверь в клетке. Макгрегор вспомнил, как завоевал свой первый чемпионский пояс — видео
В смешанных единоборствах Конор провел 28 боев (Фото:Конор Макгрегор via Instagram)
Звездный боец UFC Конор Макгрегор вспомнил, как завоевал свой первый чемпионский пояс.
33-летний ирландец опубликовал в Instagram кадры со своего боя против англичанина Дэйва Хилла, который состоялся десять лет назад — 2 июня 2012 года.
Тогда Макгрегор победил соперника удушающим приемом и завоевал титул чемпиона CWFC в полулегком весе.
После окончания поединка Конор выпрыгнул за пределы клетки и побежал праздновать успех к фанатам.
В смешанных единоборствах Конор провел 28 боев. На его счету 22 победы и шесть поражений. 19 поединков он выиграл нокаутом.
Ранее Макгрегор показал, как одержал свою дебютную победу в карьере.
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